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Мэр Луцка Николай Романюк госпитализирован в городскую клиническую больницу.

Об этом говорится в заявлении семьи мэра, сообщает ВолиньPost.

«В течение нескольких последних часов городом распространилась информация о госпитализации и тяжелом состоянии городского председателя Николая Романюка.

Во избежание всевозможных недоразумений и неточностей, сообщаем, что Николай Ярославович действительно был госпитализирован 31 января этого года и находится на лечении в Луцкой городской клинической больнице», - отмечается в нем.

В то же время ряд СМИ сообщили, что Романюк впал в кому. 
ForUm

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