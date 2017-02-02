В 2017 году в пассажирском секторе ПАО «Укрзализныця» запланирована массовая замена инвентаря: подушек, одеял и матрасов на более удобные для пользования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В «Укрзализныце» хотят отойти от старых стандартов, разрабатываемых еще в советское время, и ввести новые, с учетом современных материалов и технологий», - отмечается в сообщении.

Так, сегодня, 2 февраля, в помещении Южного вокзала станции Киев-Пассажирский прошла выставка мягкого съемного инвентаря для экипировки пассажирских вагонов. На ней 14 отечественных производителей представили комплекты постельного белья, подушки, матрасы, одеяла, полотенца, простыни и другие текстильные изделия, необходимые для экипировки пассажирских вагонов.

«Сегодняшняя выставка проводится по поручению правления «Укрзализныци». Время обновляться, отказываться от использования в поездах перьевых подушек и другого устаревшего съемного инвентаря. Проект соответствующего приказа уже на рассмотрении в Министерстве инфраструктуры Украины. Мы рассчитываем к марту получить согласование на обновление стандартов и сделать 2017 годом массового обновления», - рассказал во время выставки директор по пассажирским перевозкам и сервису Игорь Романкив.

Во время выставки сотрудники «Укрзализныци» ознакомились с представленными изделиями, ценами на них и предложили включить пассажиров в процесс отбора образцов. «Есть идея перевести этот конкурс в другую плоскость еще до объявления тендера. Попросим у производителей предоставить несколько комплектов белья для эксперимента с участием пассажиров, проведем анкетирование и узнаем, какие именно комплекты понравились пассажирам больше. Но главным является то, что вскоре пассажир почувствует это улучшение – он гарантированно получит новое белье. Также мы рассчитываем и на обратную связь – аккуратное отношение пассажиров к имуществу железной дороги. Ведь полотенца не предназначены для вытирания обуви, а простыни не стоит использовать как салфетки», - сказал Романкив.

В этом году предусмотрено приобрести более 581 тыс. новых комплектов постельного белья, почти 28 тыс. зимних и 18 тыс. летних одеял и более 19 тыс. матрасов. Из этого количества в 2017 году железная дорога уже получила около 92 тыс. новых комплектов постельного белья и 1,1 тыс. матрасов.

Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днипре. Общая максимальная мощность этих комплексов – 130 тонн, или более 100 тыс. комплектов в сутки.