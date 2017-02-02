Суд арестовал имущество плавучего ресторана в резиденции «Межигорье», где проживал беглый экс-президент Виктор Янукович.

Решение по делу № 757/4533/17-к Печерский суд Киева принял 27 января, сообщает Укринформ.

«Наложить арест на судно, зарегистрированное в Государственном судебном реестре Украины под № УРС-25, запись от 11.07.2012, которое на праве собственности принадлежит ООО «Танталит» ЕГРПОУ 35371154 и на движимое имущество, находящееся в помещениях указанного судна», - говорится в судебном постановлении.

По ходатайству ГПУ, наложен арест на само судно ресторана, а также мебель, посуду и бытовую технику.

Среди арестованного имущества – посуда и вазы от Versace, рояль цифровой Roland KR115M-RPE, мраморные столики от итальянской компании Paollo Lucсhetto и прочее.

Владельцем плавучего ресторана является ООО «Танталит», на которую зарегистрирована резиденция Януковича.