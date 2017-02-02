Национализированный «ПриватБанк» оценил убытки после формирования резервов в 135 млрд грн, сообщил глава правления банка Александр Шлапак на пресс-конференции в Киеве.
По его словам, банк намерен принять меры, чтобы в дальнейшем выйти на прибыльную деятельность.
Также Шлапак сообщил, что банк располагает ликвидными активами на 109 млрд грн, что покрывает свыше 60% его обязательств, сообщает УНИАН.
«На сегодня в банке 109 млрд ликвидных активов», - сказал он, отметив, что ликвидными активами покрыто 63% обязательств банка.
Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря 2016 года поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.
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