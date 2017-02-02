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Львовские «Карпаты» и 21-летний аргентинский защитник Кристиан Пас заключили арендное соглашение с правом выкупа сроком на полгода. Об этом сообщается на сайте клуба.

Предыдущим клубом Паса был аргентинский «Темперли», в котором он провел 4 матча.

«Номинально Кристиан является центральным защитником, правшой. Ближе познакомиться с львовской командой аргентинец сможет уже сегодня, ведь вместе с «зелено-белыми» отправится на вторые зимние сборы в Турцию», - сказано в сообщении.
ForUm

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