Львовские «Карпаты» и 21-летний аргентинский защитник Кристиан Пас заключили арендное соглашение с правом выкупа сроком на полгода. Об этом сообщается на сайте клуба.

Предыдущим клубом Паса был аргентинский «Темперли», в котором он провел 4 матча.

«Номинально Кристиан является центральным защитником, правшой. Ближе познакомиться с львовской командой аргентинец сможет уже сегодня, ведь вместе с «зелено-белыми» отправится на вторые зимние сборы в Турцию», - сказано в сообщении.