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Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что новая администрация в Вашингтоне не будет признавать Крым частью России.  

По словам Ельченко, об этом ему заявила постпред США при ООН Никки Хейли, сообщает 112 Украина.

«Она (Хейли) подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, - то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность», - сказал украинский дипломат.

Напомним, 11 января тогда еще кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не имеет права на Крым.
ForUm

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