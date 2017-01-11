Кандидат на должность государственного секретаря США Рекс Тиллерсон назвал Крым нелегально захваченной Россией территорией.

Об этом он сказал на слушаниях в Сенате 11 января, сообщает Укринформ, ссылаясь на информацию корреспондента The Wall Street Journal Пола Сонне.

«Тиллерсон сказал, что Россия не имеет права на Крым. Это был захват территории, которая им не принадлежала», - говорится в сообщении.

Как информирует Радио Свобода, по мнению Тиллерсона, США должны были решительнее реагировать на аннексию Россией Крыма, в частности, предоставлением Украине немедленной военной помощи, чтобы отвлечь дальнейшую российскую агрессию.

Тиллерсон заявил, что слабый ответ администрации действующего президента Барака Обамы на аннексию Крыма поощрил Кремль поддержать сепаратистов на востоке Украины оружием и войсками.

По его словам, когда Обама наложил на Россию санкции в связи с захватом Крыма, Вашингтон должен был посоветовать Украине переместить все имеющиеся военные силы к восточной границе и предоставить им оборонительное вооружение, обеспечить их воздушной разведкой США и НАТО и другими материалами разведки.

Руководство России восприняло реакцию администрации Обамы на Крым как слабую, полагает Тиллерсон.

Напомним, ранее избранный президент США Дональд Трамп номинировал Рекса Тиллерсона на пост главы госдепартамента США.