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Из Авдеевки эвакуированы около 200 человек, еще часть жителей выехала накануне на собственном транспорте.

Об этом сообщил заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации Евгений Вилинский в эфире 112 Украина. 

«По состоянию на сейчас выехало более 200 человек. У нас есть список лиц, которые хотят выехать. Часть из них выехала вчера своим транспортом», - отметил он.

По словам чиновника, для всех желающих выехать из города подготовлены места. «В частности, в Святогорске готовые места для приема, в Мариуполе, Краматорске, Славянске и Константиновке», - сказал Вилинский. 

Вместе с тем он отметил, что массовая эвакуация жителей города не планируется.

«Во-первых, поддерживается температура теплоносителя и есть надежда, что мы сможем начать восстановительные работы. Сейчас поддерживается температура около 40 градусов. Немного температура в помещениях упала, но она достаточная, чтобы люди чувствовали себя нормально. Критической ситуации с теплоснабжением нет», - прокомментировал ситуацию Вилинский.

Замглавы Донецкой ВГА также отметил, что власти области обратились к международным организациям с просьбой предоставить возможность увеличить подачу газа.

«К сожалению, доступ к крану, который поставляет газ в Авдеевку, также находится на неподконтрольной территории», - рассказал Вилинский.

«Аналогичная проблема сейчас на Верхнекальмиуской фильтровальной станции. Без воды и тепла может остаться Донецк, Ясиноватая, часть Макеевки», - добавил он.  

Напомним, 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе было объявлено чрезвычайное положение.

31 января из Авдеевки начали вывозить людей с особыми потребностями и пациентов больниц.

По словам главы донецкой ОВГА Павла Жебривского, значительного количества желающих эвакуироваться из Авдеевки в настоящее время нет.
ForUm

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