За неделю – с 23 по 29 января –зарегистрировано три летальных исхода от гриппа: два в Кировоградской и один в Сумской областях, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Тернопольской областях. На отчетной неделе темп прироста больных среди взрослых уменьшился на 19%, а среди детей до 17 лет увеличился на 7%. Превышенный эпидемический порог – на 22% – зафиксирован только в Волынской области.

За прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболело 181 729 человек, из них 62,4% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 6114 человек – 3,4% от заболевших. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,5% меньше предыдущего.

В течение отчетной недели РНК вирусов гриппа определен в 11 областях (Волынской, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской). В этом эпидсезоне среди положительных находок доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 78,7%.

Активность гриппа среди стран европейского региона по сравнению с предыдущей неделей не изменилась и находилась на разных уровнях. Венгрия сообщила об очень высокой интенсивности, в 5 странах зарегистрирована высокая интенсивность, в 26 – средняя и в 11 – низкая интенсивность.