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В Минске в ночь на среду, 1 февраля, милиция задержала журналиста «Громадського ТВ Донбасса» Виталия Сизова.

Об этом сообщил журналист Алексей Мацука на своей странице в Facebook, передает Украинская правда. 

Сизов  прибыл в Минск, чтобы сделать репортаж о заседании Трехсторонней контактной группы, у него была аккредитация МИД Беларуси.

«В 01:45 по киевскому времени в номер отеля, где остановилась съемочная группа, вошли белорусские милиционеры и силой забрали Сизова в Центральное районное отделение милиции, заломив ему руки», - говорится в сообщении.

Мацука заявил, что по состоянию на 6:00 Сизова выпустили и указали, что «необходимо срочно» покинуть Беларусь.

Сам Сизов сообщил, что причиной задержания стал запрет въезда на территорию России.

«Здесь (в милиции, – ред.) мне рассказали, что Российская Федерация запретила мне въезд на ее территорию до 2021 года. В Беларуси РФ союзное государство, поэтому запрет на въезд по умолчанию распространяется и на Беларусь», - написал он.

Он поблагодарил украинское консульство и посольство за оперативную реакцию и помощь.

 
ForUm

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