также в разделеСпорт
«Шахтер» перебирается в Харьков 59
Сборная Украины не стала слушать гимн России на награждении призеров ЧЕ 271
Украинка выиграла юниорский Australian Open 47
Украинка завоевала «золото» на чемпионате Европы по биатлону 45
Украина примет ЧЕ-2017 по боксу 41
Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open 48
В Германии предлагают отстранить Россию от двух Олимпиад 50
Семенов завоевал бронзу этапа Кубка мира по биатлону 38
Украина поддержала отстранение РФ от всех спортивных соревнований 56
Воронин стал главным тренером немецкого клуба 77
Украинского чемпиона по шашкам дисквалифицировали за вышиванку и слова о Путине 313
«Шахтер» собирается переехать в Харьков 147
19 стран призвали отстранить Россию от всех спортивных соревнований 254
Украинского шашиста дисквалифицировали на три года 319
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд 243
Еще одна организация признала Ломаченко лучшим боксером мира 351
Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице 138
Федерация боевого самбо Украины: Мы завершили год с хорошими результатами 23

Ультрас испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» заявили президенту клуба Раулю Мартину Прессу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули с «Бетиса», поскольку не разделяют его политические взгляды. Об этом сообщает Чемпион.

«Мартин Пресса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Мы не будем рады его приходу», - говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в «Твиттере».

Напомним, что вторник, 31 января, Зозуля перешел в «Райо» на правах аренды.

 


 

Что касается ультрас «Райо Вальекано», то они известны своим коммунистическими взглядами.

Зозуля известен помощью украинской армии и семьям воинов АТО.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Ботинки зимние