Ультрас испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» заявили президенту клуба Раулю Мартину Прессу, что выступают против трансфера украинского полузащитника Романа Зозули с «Бетиса», поскольку не разделяют его политические взгляды. Об этом сообщает Чемпион.

«Мартин Пресса! Мы не хотим видеть в команде таких игроков, как Зозуля. Из-за его нацистских взглядов ему нельзя позволять надевать красно-белую форму. Мы не будем рады его приходу», - говорится в заявлении болельщиков на их официальной странице в «Твиттере».

Напомним, что вторник, 31 января, Зозуля перешел в «Райо» на правах аренды.

📣 OFICIAL | El Real Betis y el Rayo Vallecano acuerdan la cesión de Roman Zozulia al equipo madrileño



➡️ https://t.co/eNEeM3oz3Q pic.twitter.com/aVvRaTcWvf — Real Betis Balompié (@RealBetis) 31 января 2017 г.





Что касается ультрас «Райо Вальекано», то они известны своим коммунистическими взглядами.

Зозуля известен помощью украинской армии и семьям воинов АТО.