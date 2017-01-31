также в разделеПроисшествия
Сегодня в зоне АТО ранены 2 военных, еще 2 – травмированы 20
В Мариуполе забрали у матери 10-летнего мальчика и вывезли в «ДНР» 54
В Днипре избили депутата 44
За двое с половиной суток НВФ 10 раз штурмовали позиции ВСУ в Авдеевке 71
НВФ обстреляли еще один город на Донбассе 74
Трое пострадавших от взрыва на Харьковщине умерли в больнице 71
В «ДНР» заявили о ранении «Гиви» 232
Под землей на шахте Засядько заблокированы 203 горняка 723
В Авдеевке ранен местный житель 31
За сутки в зоне АТО трое военных погибли, 24 ранены и травмированы 76
НВФ выпустили по Авдеевке более 80 ракет из «Градов» 96
На Львовщине ученики подожгли школу, чтобы украсть классный журнал 68
Авдеевский коксохим обесточен, начата консервация 131
Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, тепла и света 158
За день в зоне АТО погибли 3 бойца, 17 – ранены 153
Сутки в АТО: 5 военных погибли, 14 – ранены 126
С начала суток в авдеевской промзоне погибли 2 военных, 5 – ранены 77
Названы имена погибших в авдеевской промзоне 175

В Марьинке во время обстрела была ранена 54-летняя местная жительница, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово», – говорится в сообщении.

По данным главка, сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:50 от врача скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние