В Марьинке во время обстрела была ранена 54-летняя местная жительница, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
«В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово», – говорится в сообщении.
По данным главка, сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:50 от врача скорой помощи.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.
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