В Марьинке во время обстрела была ранена 54-летняя местная жительница, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«В момент разрыва снаряда женщина находилась во дворе частного дома по улице Тельмана. С осколочным ранением головы ее доставили в больницу города Курахово», – говорится в сообщении.

По данным главка, сообщение о происшествии поступило в полицию в 16:50 от врача скорой помощи.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.