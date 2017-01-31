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Страны-участники ОБСЕ призвали обязать РФ поддерживать режим прекращения огня и выполнить Минские договоренности. Об этом сообщается на странице Twitter постоянное представительство Украины при ОБСЕ.

«Результаты заседания ОБСЕ: страны-участники призвали обязать Россию поддерживать режим прекращения огня и выполнить минские договоренности», - сказано в сообщении, передает 112 Украина.

Ранее спикер МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter сообщила, что ОБСЕ срочно собрала заседание из-за преступлений российской стороны в Авдеевке.

Напомним, 29 января НВФ начали штурмовать позиций ВСУ в районе авдеевской промзоны.  

Вследствие этого 30 января погибли 4 бойцов ВСУ, 12 – ранены, 31 января – 3 убитых и 23 раненых.

30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без воды, электричества и тепла. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Сегодня утром председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что российская сторона в СЦКК предоставила гарантию прекращения обстрелов Авдеевки в течение семи часов, с 10:00 до 17:00. Однако НВФ продолжили обстрелы. 
ForUm

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