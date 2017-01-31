Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста МИД РФ в связи с анонсированным намерениями Крымской и Симферопольской епархии РПЦ взять в церковную собственность часть сооружений объекта «Древний город Херсонес Таврический и его хора», внесенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Со ссылкой на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 и 71/205 от 19 декабря 2016 года, которыми подтверждается суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, а также решение 194-й, 195-й, 196-й, 197-й, 199-й и 200-й сессий исполнительного совета ЮНЕСКО «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)», принятых в течение 2014-2016 годов, в ноте в очередной раз высказывается требование к РФ как государству, осуществляющему незаконную оккупацию украинских территорий, обеспечить выполнение своих обязательств по международному праву», - говорится в сообщении.

МИД Украины, в частности, отмечает, что, находясь в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО, украинский объект «Древний город Херсонес Таврический и его хора» требует особого режима защиты, предусмотренного положениями Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия в 1972 году, стороной которой является Российская Федерация.

В ноте также привлекается внимание к положениям Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года, в соответствии с которыми государство-оккупант обязано обеспечить надлежащую охрану культурных ценностей и уважение к ним.

МИД Украины подчеркивает, что любое вмешательство в целостность объектов культурного наследия, находящихся на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, будут расцениваться Украинской стороной как нарушение Россией своих обязанностей как государства-оккупанта с возложением на нее за такие действия международно-правовой ответственности.

Как известно, крымская епархия Русской православной церкви добивается передачи ей 24 объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический».