Убытки от блокирования железнодорожных перевозок на перегоне Шипилов – Светланово в Луганской области уже превысили 2 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ПАО «Укрзализныця».

«Движение поездов на полигоне Шипилов - Светланово остается заблокированным посторонними лицами с 25 января 2017 года. Они повредили путь - вырезали 1 м рельса. Убытки от блокировки перевозочного процесса и повреждения железнодорожного имущества пока оцениваются в 2,3 млн грн», – говорится в сообщенгии.

В компании подчеркнули, что по этому участку ежесуточно перевозилось около 6 тыс. тонн грузов, из которых около 4 тыс. тонн угля. «Нынешняя ситуация на перегоне Шипилов - Светланово делает невозможным обеспечение энергетическим углем энергогенерирующих компаний Украины и наносит ущерб ПАО «Укрзализныця» из-за повреждения имущества и необеспечения перевозочного процесса. Почти полсотни человек в сопровождении нескольких народных депутатов 25 января помешали следованию грузового поезда с 57 пустыми вагонами, следовавшего до станции Брауновка для загрузки энергетическим углем в адрес Центрэнерго для ТЭС и ТЭЦ Украины. Они развернули палатку возле железнодорожного моста. Кроме народных депутатов другие лица представились как бойцы батальона «Донбасс»», – сообщили в «Укрзализныце».

«29 января один из участников блокирования перевозок, который представился помощником народного депутата, в сопровождении двух вооруженных лиц зашли в служебное помещение дежурного по станции Светланово. Они, применяя физическую силу и психологическое давление, требовали от дежурного по станции предоставить документы по перевозочному процессу. Находясь в помещении станции, они 40 минут мешали дежурному выполнять свои функциональные обязанности, проводили незаконный обыск помещения с целью извлечения перевозочных документов с/на временно неподконтрольную территорию Украины. Сведения об этой ситуации переданы в правоохранительные органы», – сказано в сообщении.

Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупированными территориями Донбасса, заблокировав железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная около Горное-Золоте. Позже они заблокировали движение поездов и по станции Светланово.

30 января в Луганской области неизвестные перерезали рельсы на железнодорожном пути Луганск - Лисичанск - Попасная.

Министер энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что блокирование железнодорожной ветки Луганск - Попасная в Луганской области создает риски энергобезопасности Украины.