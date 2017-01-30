Киевская городская государственная администрация оценивает себестоимость проезда в метрополитене в 6 гривен за поездку.

Об этом сообщил журналистам директор транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации Сергей Майзель, передают Українські Новини.

«Для «Киевпастранса» проезд на наземном электротранспорте оценивается в 5,2 гривни, для метрополитена себестоимость проезда составляет более 6 гривен», - сказал он.

Майзель отметил, что на данный момент не планируется пересмотр тарифов на проезд в коммунальном транспорте.