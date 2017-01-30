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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили во взяточничестве доцента кафедры юридического факультета одного из вузов Запорожья.

По данным пресс-центра ведомства, преподаватель систематически требовал деньги от студентов за сдачу экзаменов. Расценки колебались от четырехсот до тысячи гривен.

Оперативники спецслужбы задержали вымогателя на рабочем месте при получении очередной неправомерной выгоды от группы студентов. Интересно, что взятку доцент прятал в издании Уголовного кодекса Украины.

Во время обыска правоохранители также изъяли зачетные ведомости, в которых напротив фамилий студентов, отказавшихся платить «дань», стояли отметки о несдаче экзамена.

Открыто уголовное производство по ст. 368 УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

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