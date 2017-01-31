Киевские дороги будут активно ремонтировать весной, чтобы избежать пробок во время проведения «Евровидения-2017». Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Этой весной будет максимально быстро проведена большая часть ремонтных работ на улично-дорожной сети Киева, чтобы избежать пробок во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2017», - сообщил зампредседателя КГГА Илья Сагайдак.

«На отдельных участках в столице проведут капитальный и текущий ремонты дорожного покрытия. В первую очередь отремонтируют дороги, ведущие от аэропортов. Так, запланирован ремонт дороги от аэропорта «Киев» до Воздухофлотского проспекта», - отметил Сагайдак.

Кроме того, запланированы текущие ремонты мостов и дорог, которые связаны с МВЦ, ремонт дорожного покрытия Русановской набережной, станции метро «Левобережная».

«Мы нацелены максимально быстро работать, чтобы отремонтировать как можно больше дорог и сделать это качественно», - сказал чиновник.

По его словам, все работы проведут за счет городского бюджета.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.