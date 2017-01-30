33-летний независимый эксперт Комиссии высшего корпуса госслужбы Артем Янчук получил звание заслуженного юриста Украины ко Дню Соборности. Об этом на своей странице в Фейсбук написал общественный активист Сергей Ряполов, сообщают «Экономические известия».

По его словам, «награждение молодого заместителя директора института законодательства почетным званием выглядит как очередная «зрада» и свидетельствует о связи Янчука с Кабмином».

«В глаза бросилось награждение «заслуженным юристом» Артема Янчука, заместителя директора института законодательства. Человеку 33 года. И уже заслуженный. Теперь в компании заслуженных юристов – Марины Ставнийчук, Степана Гавриша, Владимира Шаповала и других известных личностей будет гордо значиться и Янчук», – написал Ряполов.

Активист добавил, что Янчук получил место в Комиссии высшего корпуса госслужбы и «заслуженного юриста» благодаря связям с Кабмином через свою жену Тамару».

«Дело в том, что нашему Артему Янчуку очень повезло жениться на Тамаре Мазур. Это сейчас Тамара работает заместителем министра культуры, а раньше, она, если верить реестру помощников нардепов, работала на общественных началах у Руслана Князевича и платным помощником в уже министра юстиции Павла Петренко», – отметил общественный активист.

Также Ряполов подчеркнул, что «Янчук не с первого раза завоевал право быть членом Комиссии высшего корпуса государственной службы, которая в соответствии с новым законодательством назначает министров и глав ОГА». «Технически он представляет в Комиссии Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, хотя на самом деле не имеет отношения к этой организации», – убежден активист.

«В бескомпромиссной борьбе за пост члена Комиссии высшего корпуса государственной службы Янчук «обошел» Дениса Бродского из «Трансперенси Интернешнл Украина». Правда, с первого раза он не победил. На первом этапе Бродский и Янчук набрали одинаковое количество баллов – по 25. Затем оргкомитет переголосовал и, о чудо, выиграл Янчук», – добавил Ряполов.

Эксперт убежден, что вероятно именно Кабмину и Гройсману Янчук обязан своими успехами. «Не надо быть Шерлоком Холмсом и владеть дедукцией, чтобы понять, что своим успехом Артем Янчук, который формально занимает позицию независимого эксперта в комиссии, обязан покровителям из Кабинета министров Украины, не исключено что и самому Владимиру Гройсману. Иначе, как можно объяснить, за что Янчук получил звание заслуженного юриста Украины 21 января 2017 года?», – резюмировал Ряполов.