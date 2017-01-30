Петиция, призывающая британские власти отменить визит президента США Дональда Трампа в Британию, набрала более миллиона подписей, сообщает ВВС Украина.

Инициативу начал юрист из Лидса Грэм Гест. По его словам, он хотел привлечь внимание британской общественности к Трампу. «Государственный визит легитимизирует его президентство, он использует фотографии и то, что его будут видеть с королевой, чтобы переизбраться», - заявил Грэм.

В качестве обоснования авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неудобное положение.

Петицию поддержал лидер лейбористов Джереми Корбин. «Дональда Трампа не следует приветствовать в Великобритании в то время, как он совершает насилие над нашими ценностями этим позорным запретом для мусульман (въезжать в США. - Ред.) и атаками на беженцев и женщин», - добавил Корбин.

Его позицию поддержал и мэр Лондона Садик Кан.

В то же время в британском правительстве отвергли призывы отменить государственный визит Трампа. Как сообщил источник в правительстве, это был бы «популистский жест». Источник также добавил, что предложение посетить Великобританию с визитом уже приняла американская сторона, и отзыв приглашения все бы испортил.

Государственный визит в Британию предусматривает прием иностранного лидера королевой Елизаветой II.