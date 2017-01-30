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В понедельник, 30 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,09/27,12 гривни/доллар, сообщил дилер коммерческого банка.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,0102/29,0503 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4516/0,4526 гривни/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 27,1255 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 50 сделок на сумму 25,26 миллиона долларов.

 
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