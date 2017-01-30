Государственная казначейская служба Украины временно приостановила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в Авдеевке, сообщает пресс-служба Госказначейства.
«Государственная казначейская служба Украины сообщает о временном приостановлении 30 января 2017 года обслуживания распорядителей и получателей бюджетных средств в управлении Казначейства в г. Авдеевка Донецкой области из-за отсутствия электроснабжения и связи, вызванных обострением ситуации – интенсивными обстрелами в районе города», – говорится в сообщении.
Казначейство приносит извинения за временное прекращение расчетно-кассового обслуживания.
Напомним, 29 января незаконные вооруженные формирования предприняли попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины в районе авдеевской промзоны.
В результате обстрелов Авдеевка была обесточена.
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