Члены Кабинета Министров (премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и министры) получили 224 170,46 гривен надбавок за интенсивность труда в декабре 2016 года. Об этом говорится в ответах министерств и секретариата правительства на запросы Українських Новин.

В частности, за декабрь 2016 года надбавка за интенсивность труда премьер-министра Владимира Гройсмана составила 7 772,73 гривны, исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун - 8 693,18 гривны, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша - 8 727,27 гривен, министра юстиции Павла Петренко - 9 454,55 гривны, министра культуры Евгения Нищука - 10 181,82 гривна, вице-премьер-министра Павла Розенко и вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе - по 10 509,09 гривен.

Также надбавка за интенсивность труда вице-премьер-министра Владимира Кистиона составила 11 165,91 гривен, первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива - 11 822,73 гривны, министра иностранных дел Павла Климкина - 12 363,64 гривны, министра социальной политики Андрея Ревы - 13 090,91 гривен, министра Кабинета Министров Александра Саенко - 13 600 гривен, вице-премьер-министра, министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко - 13 793,18 гривны, вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко - 14 450 гривен и министра финансов Александра Данилюка - 14 545,45 гривен.

Кроме того, надбавка за интенсивность труда министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, министра обороны Степана Полторака, министра внутренних дел Арсена Авакова и министра образования и науки Лилии Гриневич составила по 16 000 гривен.

В то же время, министр информационной политики Юрий Стець, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, министр инфраструктуры Владимир Омелян и министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в декабре не получали надбавку за интенсивность труда.