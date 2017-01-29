Украинский институт национальной памяти предлагает отменить выходные дни 8 марта, 1 и 9 мая, а не сами праздники. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор института Владимир Вятрович.

«В каждой стране есть свой календарь праздников – люди совместно отмечают какие-то дни и празднуют праздники. Украина – не исключение. Впрочем она – исключение в Европе, ведь у нас календарь праздников после десятилетий коммунизма так и не упорядочили, поэтому остались явные следы того времени. Правда, содержание части давно выхолощено. Тогда что, можно оставить и так? Именно такую ​​политику мы проводили во время независимости. И, несмотря на четверть века, увидели, как мгновенно соседняя враждебная пропаганда превращает эти праздники в якорь, который задерживает нашу страну в прошлом. Поэтому надо навести порядок в этой сфере», – отметил он.

Вятрович подчеркнул, что предлагается отменить выходной день, а не Международный женский день, а также – выходные 1-2 мая. «Исходным становится 8 мая (День памяти и примирения, что отмечается синхронно с Европой). 9 – День победы над нацизмом во Второй мировой войне останется государственным праздником, но не выходным днем. Предлагаем добавить такие выходные дни 9 марта (Шевченков день), День семьи (вторая пятница сентября)», – сообщил он.

По словам Вятровича, количество выходных изменится с 11 существующих на данный момент до 9. Кроме того, отменяется практика переноса выходного на понедельник, если праздник выпадает на субботу-воскресенье (кроме Нового года, Рождества и Пасхи).

«И нет, мы это делаем не потому, что в январе подорожал доллар. Институт работает над тематикой с самого создания, это является частью нашей работы. А вопрос о труде других – прошу направлять по адресу», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, ранее Вятрович заявил, что в Украине разработан законопроект, предусматривающий отмену государственных праздников 8 марта, 1 и 9 мая.