Адвокаты и семья 3 недели не имеют информации о месте и условиях пребывания незаконно заключенного в России украинца Станислава Клыха.
Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат Илья Новиков.
«Его больного повезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха нас сейчас беспокоит очень сильно, потому что человек по-прежнему имел хлопоты со здоровьем и физическим, и психическим», - сообщил адвокат.
Он также отметил, что на сегодня ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать любую информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.
«В России действует такое условие этапирования, что никто не обязан сообщать ни семье, ни адвокату, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем», - сказал Новиков.
Последний раз о Клыхе было известно 10 января, когда его начали этапировать в Челябинское СИЗО с плохим состоянием здоровья.
Напомним, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинцев Карпюка к 22,5 годам тюрьмы и Клыха к 20 годам.
26 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинцам.
Карпюк был задержан в РФ в марте 2014 года, Клых — в августе того же года.
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