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Адвокаты и семья 3 недели не имеют информации о месте и условиях пребывания незаконно заключенного в России украинца Станислава Клыха.

Об этом в эфире Громадського сообщил адвокат Илья Новиков.

«Его больного повезли из Грозного в Челябинск. У нас нет информации, где он находится. Состояние Стаса Клыха нас сейчас беспокоит очень сильно, потому что человек по-прежнему имел хлопоты со здоровьем и физическим, и психическим», - сообщил адвокат.

Он также отметил, что на сегодня ничего нельзя сделать для того, чтобы узнать любую информацию о Клыхе из-за особенностей условий этапирования в России.

«В России действует такое условие этапирования, что никто не обязан сообщать ни семье, ни адвокату, где находится человек. Уже когда он прибудет, то постфактум мы узнаем», - сказал Новиков.

Последний раз о Клыхе было известно 10 января, когда его начали этапировать в Челябинское СИЗО с плохим состоянием здоровья.

Напомним,  26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинцев Карпюка к 22,5 годам тюрьмы и Клыха к 20 годам.

26 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинцам. 

Карпюк был задержан в РФ в марте 2014 года, Клых — в августе того же года.
ForUm

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