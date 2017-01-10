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Украинца Станислава Клыха этапировали из Грозного в Челябинск. Об этом в эфире 112 Украина заявил его адвокат Илья Новиков.

«Его увезли 7 января. Нам это стало известно вчера, в понедельник. Видимо, ближайшие три недели, это по опыту, мы ничего нового не услышим, потому что его повезли в сторону Челябинска. Пока он туда прибудет, эта система работает как «черный ящик», мы знаем, что в него вошло, но не знаем, что происходит внутри», - сказал он.

Также, по словам Новикова, местонахождение политзаключенного Николая Карпюка до сих пор неизвестно.

«Николая Карпюка увезли из Грозного в начале декабря, это было 5 декабря. Его повезли во Владимир вместо того, чтобы везти прямой дорогой на 1,5 тыс. км, его повезли окружным путем, там будет минимум 3 тыс., может даже больше. Его зачем-то повезли во Владимир через Ижевск. По какому маршруту повезут Стаса Клыха, мы не знаем, и сколько это займет, тоже не знаем», - добавил адвокат.

Как сообщал ForUm, 26 мая 2016 года Верховный суд Чеченской Республики (Россия) приговорил украинцев Карпюка к 22,5 годам тюрьмы и Клыха к 20 годам.

26 октября Верховный суд России оставил в силе приговор украинцам. 

Карпюк был задержан в РФ в марте 2014 года, Клых — в августе того же года.

 
ForUm

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