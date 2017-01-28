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Ночью 28 января умер Александр Тиханович. Об этом в своем Instagram сообщила его дочь Анастасия, передает местное издание «БЕЛТА». Народному артисту Беларуси было 64 года.

«Сегодня ночью не стало моего Папы...Мы благодарим всех, кто на протяжении его удивительного жизненного пути был рядом. Благодарим всех, кто молился и поддерживал его в его последний и очень не простой год. Я знаю, что он бы попросил поблагодарить всех вас за вашу любовь, которая была взаимной. Человек-Любовь, мой самый близкий, самый лучший, самый любимый. Мой Папа. Помолитесь о нем, чтобы его дорога к Богу, которую он искал и нашел завершилась Радостной Встречей. Пап, я люблю тебя, всегда. Царствие тебе Небесное, Пусть Боженька примет тебя в Своих самых Светлых селениях, где нет больше ни болезни, ни печали, но Жизнь и Любовь бесконечная», - написала Анастасия Тиханович.

В последний год своей жизни артист тяжело болел.
ForUm

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