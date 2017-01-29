Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин говорили о сотрудничестве в борьбе с «Исламским государством» и достижении мира в Сирии. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам первых переговоров двух лидеров.

«Это позитивный звонок и важный шаг в улучшении отношений между Соединенными Штатами и Россией», - говорится в сообщении Белого дома, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

У Трампа также отметили, что переговоры длились около часа. «И президент Трамп, и президент Путин надеются, что после сегодняшнего звонка обе стороны смогут ускорить борьбу с терроризмом и решение других важных вопросов, находящихся в плоскости общих интересов», - добавили в пресс-службе.

В то же время в пресс-службе Кремля сообщили, что во время первых телефонных переговоров президенты продемонстрировали настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию двустороннего взаимодействия на «конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».

Президенты обсуждали актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова. Затронуты также основные аспекты кризиса в Украине. Условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям. Приоритетом названо объединение усилий в борьбе с главной угрозой – международным терроризмом. «Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий с целью разгрома ИГИЛ и других террористических группировок в Сирии», - сказано в сообщении Кремля.

«Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений», - добавили в пресс-службе, отметив, что президенты собираются проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи.

«Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам», - подытожили в Кремле. Лидеры условились поддерживать регулярные личные контакты.

По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, разговор длился 40 минут.

Напомним, ранее Трамп заявил, что говорить об отмене санкций против России пока рано.