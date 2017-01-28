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В минувшие сутки в десяти областях Украины зафиксировано критическое состояние аварийности на дорогах, в частности в ДТП погибло 7 человек.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции, передает «Укринформ".

«На протяжении минувших суток критическая по уровню аварийности ситуация (рост количества ДТП на 50% и больше) зафиксирована в 10 областях государства: Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Кировоградской, Харьковской и Луганской областях», - говорится в сообщении.

Замечают, что в ДТП погибло 7 человек, травмировано – 68. «Ситуация с аварийностью на автодорогах десяти регионов оценена как критическая. В четырех областях зафиксирован высокий уровень аварийности», - отмечают в Нацполиции.

Согласно сообщению, высокий уровень аварийности (рост количества ДТП от 10 до 50 процентов) зафиксирован в Ривненской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

 
ForUm

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