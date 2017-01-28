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В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая к бойкоту американских товаров, после того как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, сообщает «Русская служба ВВС».

В «Твиттере» и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

На кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала 7 тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране управляет мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.

 
ForUm

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