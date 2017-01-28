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В 2016 году в Украину было поставлено аграрной продукции почти на 4,2 млрд. долларов США, что на 4,5% больше, чем было в 2015 году (3,8 млрд. долл.). Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», член-корреспондент НААН Николай Пугачев, сообщает профильное издание «ukragroconsult.com»

Наибольшую долю в стоимостном выражении имеют поставки из ЕС – 46%. Почти вдвое меньше (22,2%) пришлось на страны Азии. Объемы импорта из США составили 4% в структуре закупок 2016 года.

Отмечается также, что импорт семян масличных культур, за счет семян подсолнечника, составил 270 млн. долларов США. Зерновых культур, в основном кукурузы, Украина в прошлом году импортировала на 149 млн. долларов США.

 
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