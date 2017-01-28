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Херсонская область почти вдвое превышает общеукраинский показатель рождения детей вне брака их родителей.

Об этом проинформировал в пятницу в Херсоне на конференции «Исцеляя семью - строим будущее» Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, сообщает «Укринформ».

«Каждый пятый ребенок (в Украине - ред.), а на Херсонщине - каждый третий ребенок рождается вне брака», - отметил Кулеба.

Он добавил, что каждый второй ребенок в Украине проживает с одним из родителей, обычно с матерью.

Почти 106 тыс. детей, или 1,5% всего детского населения страны, живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей. Каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности предоставить необходимые услуги для ребенка. Минимум 600 тыс. детей проживают в неблагополучных семьях, и они, по сути, «стоят в очереди» на попадание в интернатные учреждения.
ForUm

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