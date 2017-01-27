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Президент Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны отметил необходимость увеличения экспорта украинского оружия собственного производства и разработки программы обновления производственного фонда оборонных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мы должны поддержать растущий спрос на украинское оружие собственного производства. Подчеркиваю, что мы не распродаем, в отличие от некоторых (предыдущих. - Ред.) горе-министров обороны и тех, кто принимал соответствующие решения. Мы на сегодняшний день твердо и убедительно завоевываем рынок видами вооружения, которые производятся в Украине», - отметил Глава государства.

При этом Президент напомнил, что отечественный оборонный заказ выполняется на производственных фондах, уровень износа которых составляет 67%, а на некоторых предприятиях - 80%.

«Просьба разработать, как я поручал, программу обновления производственных фондов. Без современных производственных мощностей, мы не будем иметь возможности эффективно конкурировать на мировом рынке и обеспечивать за счет внешних заказов, модернизацию и разработку новейших систем вооружения. Так, как мы сейчас делаем на передовых предприятиях оборонпрома, в наших известных конструкторских бюро по ракетной отрасли, самолетостроению, бронетанковой техники», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул: «Только благодаря экспортным контрактам передовые украинские разработки не заканчивают жизнь в ящиках, а приносят 2% от всего экспорта Украины. И задачу мы ставим: этот показатель повышать, как источник валютных поступлений».

Глава государства подчеркнул, что экспорт позволяет масштабировать производство, вкладывать в новые технологии и станки, обучать людей и обеспечивать армию необходимым оружием.
ForUm

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