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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов принял участие в флешмобе #22PushUpChallenge в поддержку ветеранов АТО. Соответствующее видео он выложил в Facebook.

«Хочу поддержать наших героев, которые вернулись из АТО, присоединившись к всем известному флешмобу, международной эстафете. Надеюсь, все мужчины Украины, которые готовы защищать свою страну, могут отжаться и 22, и 25 раз, - сколько будет нужно», - заявил он.

Отжавшись 25 раз, Турчинов передал эстафету офицерам, работающим в аппарате СНБО.
ForUm

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