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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что решить жилищную проблему внутренне перемещенных лиц можно путем внедрения программы по выкупу государством жилья этих лиц, оставшегося на неподконтрольных территориях.

Об этом Тука сказал сегодня на пресс-конференции. Он отметил, что главной проблемой на сегодняшний день для внутренне перемещенных лиц является отсутствие жилья и невозможность платить за съем квартиры, сообщает УНИАН.

По мнению Туки, решить эту проблему могло бы использование израильского опыта, когда государство выкупает у людей их жилье, оставшееся на временно неподконтрольных территориях, а за эти деньги граждане могут или купить новое на вторичном рынке или инвестировать в новостройку.

«Если сейчас никто не может взять на себя ответственность относительно сроков возвращения неподконтрольных территорий, то, что государство должно проводить политику на возвращение этих территорий, не подлежит сомнению. Если государство в свое время не защитило граждан от горстки террористов, то это не означает, что на сегодняшний день государство может отстраниться от выполнения своих обязанностей перед гражданами. Поэтому я убежден, что именно государство должно брать на себя это бремя», - сказал Тука.

Напомним, 48% внутренне перемещенных лиц, опрошенных Киевским международным институтом социологии, не намерены возвращаться в прежнее место проживания. 
ForUm

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