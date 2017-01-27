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Досудебное расследование по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом Министерства аграрной политики в размере 150 тыс. долл. Завершено, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«Обвинительный акт, согласованный прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 27 января направлен в Шевченковский районный суд Киева», - говорится в сообщении.

Чиновнице инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом»). В случае признания судом виновности ей грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

По версии следствия, начальник отдела, и.о. директора Департамента по управлению государственной собственностью МинАП требовала и получила от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 150 тыс. долл. за согласование ликвидационной массы обанкротившегося предприятия и участия в торгах с целью последующего приобретения имущества этого предприятия.

Напоминаем, детективы НАБУ задержали чиновницу 2 августа 2016 года. Во время обыска в ее машине были изъяты денежные средства, полученные в качестве взятки.

 
ForUm

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