В четверг, 2 февраля, Европарламент проголосует за отмену визовых требований для грузинских граждан.

Этот вопрос включен в повестку дня очередной сессии законодательного органа ЕС в Брюсселе, сообщает Укринформ.

В связи с политическим решением стран-членов Евросоюза, отмена визовых требований граждан Грузии, а также Украины вступит в силу только после введения нового механизма приостановления визовых режимов для всех третьих стран.

Напомним, 12 января комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел в четверг одобрил договоренность между ЕП и Советом ЕС относительно безвизового режима для Грузии.