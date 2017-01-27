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Фейк о том, что во время обыска в доме бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина нашли золотую лопату, придумала не Соня Кошкина. Это дискредитация, затеянная Администрацией Президента, а она выполняла этот заказ. Такое мнение в программе «Работа над ошибками» проекта CapitalTV на деловом портале «Капитал» высказал Ренат Кузьмин.

«Сегодняшняя журналистика выполняет заказы действующей украинской власти. Сегодня украинская журналистика стоит на зарплате у действующей украинской власти, сегодня украинская журналистика являет собой то, что мы сегодня наблюдаем в СМИ», - сказал он.

Экс-Замгенпрокурора напомнил, что какая-то украинская редакция опубликовала якобы инсайдерскую информацию от правоохранительных органов Украины, что у него во время обыска нашли золотую лопату, а серьезное издание растиражировало эту ложь. 

По его мнению, этот фейк был придуман в АП.

«Это дискредитация, затеянная Администрацией Президента, и она (Соня Кошкина, - ред.) сегодня выполняет этот заказ. Это очевидная вещь, как и все придуманные истории о преступлениях, которые якобы я совершил - о том, что я Луценко посадил, о том, что я книгу выпустил какую-то не такую. Понимаете, что происходит сегодня? Это то, с чего мы начали  - не можешь опровергнуть информацию, дискредитируй источник. Это то, чем занимается сегодня украинская власть», - резюмировал Кузьмин. 
ForUm

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