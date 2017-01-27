Турчинов, Пашинский, Левенчук, Шепелев похитили из «Родовид Банка» 22 миллиарда гривен. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в программе «Работа над ошибками» проекта CapitalTV на деловом портале «Капитал».

«Хищение из Родовид Банка - это хищение на сумму 22 млрд. грн. Это дело тормозится, по моей информации, изнутри - по команде лично секретаря Совета национальной безопасности и обороны Турчинова. Но если так, то вся эта компания - Турчинов, Пашинский, Левенчук, Шепелев, прочие руководители и бывшие руководители государства, - должны дать показания об этом. Расследование должно быть проведено, эти деньги должны быть установлены, но почему-то прокуратура этим не занимается. Прокуратуре легче проводить у меня бесконечно обыски, искать какой-то компромат», - рассказал он.

Кузьмин отметил, что он весь компромат по масштабным хищениям находится у генерального прокурора Юрия Луценко.

«Если так хочется получить компромат, то я сказал - этот компромат находится у Юрия Витальевича Луценко и компромат касается масштабных хищений руководили которыми - Турчинов, Пашинский, Левенчук, Шепелев. Больше того, я готов написать официальное заявление и потребовать возобновления этого расследования и отчета перед украинским народом о следствии по этим делам», - резюмировал экс-замгенпрокурора.