Президент США Дональд Трамп ответил на резкие слова певицы Мадонны в его адрес, сказанные ею на протестном марше женщин в Вашингтоне. В своем комментарии Трамп назвал Мадонну отвратительной, сообщает ВВС.

«Вот честно, она отвратительна. Мне кажется, она очень сильно навредила самой себе. И мне кажется, она навредила всей идее марша», - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Нецензурные высказывания Мадонны в адрес Трампа, вызвавшие широкий резонанс в американской прессе, прозвучали 21 января во время выступления певицы в Вашингтоне на женском марше протеста против приписываемого президенту сексизма.

В своей речи Мадонна прямым текстом «послала» Трампа с использованием нецензурного слова, а также призналась, что после его избрания была настолько зла, что якобы подумывала о том, чтобы взорвать Белый дом.

Телеканал Си-эн-эн, показывавший митинг в прямом эфире, после грубых высказываний певицы временно прервал трансляцию ее выступления и извинился перед зрителями, пояснив, что не ожидал от Мадонны таких слов. Вскоре трансляцию возобновили.

На фоне разгоревшегося скандала советник президента США Ньют Гринчич призвал арестовать Мадонну, назвав ее слова «проявлением нового левого фашизма». Вскоре свои высказывания прокомментировала и сама певица.

Мадонна заявила, что процитированная в СМИ часть ее речи была грубо вырвана из контекста, так как главным посылом выступления в целом был, напротив, призыв не давать волю гневу. Она отметила, что не считает себя жестоким человеком и ни в коем случае не пропагандирует насилие.

По словам певицы, в речи было много метафор. Не исключено, что к таковым относился и пассаж про подрыв Белого дома. Кроме того, в полной версии выступления слышно, что певица сразу же признается, что такой необдуманный поступок все равно ничего не изменил бы.