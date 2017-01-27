также в разделеПолитика
Адвокат отказался принять уточненное подозрение Януковичу 7
Климпуш-Цинцадзе: Трамп увидит подводные камни российской политики 7
СБУ отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля 25
Пресс-служба: Фейковая страница Медведчука в Facebook — очередная провокация 24
Защите Януковича вручат уточненное подозрение в госизмене 24
СБУ пока не отменила запрет на въезд в Украину мэру Перемышля 24
Кузьмин: Фейк о золотой лопате был придуман в Администрации Президента 31
Гройсман пообещал Львову участок под полигон для мусора 91
Порошенко призвал мир не допустить возрождения тоталитарных империй 38
Кузьмин: Турчинов, Пашинский, Левенчук, Шепелев похитили из «Родовид Банка» 22 миллиарда 208
Порошенко 30 января встретится в Берлине с Меркель 68
В марте на экранах страны: Луценко анонсировал начало суда над Януковичем 39
Бывший депутат Госдумы дал показания по делу Януковича 60
Лукашенко: Украина воюет за независимость 203
Эксперт: Омеляна и Кутового могут отправить в отставку 221
Порошенко поручил Гройсману разобраться со львовским мусором 60
ПАСЕ осудила РФ за террористическую деятельность в Украине 129
Омелян: Кадровые вопросы в «Укрзализныце» рассмотрит СНБО 86

Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вывел в оффшоры 800 миллионов долларов. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в программе «Работа над ошибками» проекта CapitalTV на деловом портале «Капитал».

«В Генеральной прокуратуре расследовалось уголовное дело по факту вывода в офшоры 800 млн. долл. нынешним руководителем Совета национальной безопасности и обороны Турчиновым», - рассказал Кузьмин.

По его словам, эти деньги похищались из государственного бюджета Украины, это деньги МВФ, это деньги рефинансированных банков, рекапитализации банков. Однако, на сегодняшний день это дело не расследуется ни Национальным антикоррупционным бюро, ни Генеральной прокуратурой, ни Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«Это дело сегодня превысит по свое значимости все дела, которые расследует Генеральная прокуратура. Это дело покруче, чем дело Лазаренко. Это дело, которое может войти в историю Украины как дело самой масштабной коррупции и расхищении государственного добра. Вы думаете, это дело расследуется? Нет. Это дело лежит без движения, прокуратура создает видимость расследования какую-то эфемерную. Вы думаете, НАБУ расследует это преступление? Нет, НАБУ молчит, Луценко молчит, Холодницкий молчит. Какая-то тишина, как будто ничего и не было», - резюмировал Кузьмин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

185
Теги
Ботинки зимние