Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов вывел в оффшоры 800 миллионов долларов. Об этом сообщил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин в программе «Работа над ошибками» проекта CapitalTV на деловом портале «Капитал».

«В Генеральной прокуратуре расследовалось уголовное дело по факту вывода в офшоры 800 млн. долл. нынешним руководителем Совета национальной безопасности и обороны Турчиновым», - рассказал Кузьмин.

По его словам, эти деньги похищались из государственного бюджета Украины, это деньги МВФ, это деньги рефинансированных банков, рекапитализации банков. Однако, на сегодняшний день это дело не расследуется ни Национальным антикоррупционным бюро, ни Генеральной прокуратурой, ни Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

«Это дело сегодня превысит по свое значимости все дела, которые расследует Генеральная прокуратура. Это дело покруче, чем дело Лазаренко. Это дело, которое может войти в историю Украины как дело самой масштабной коррупции и расхищении государственного добра. Вы думаете, это дело расследуется? Нет. Это дело лежит без движения, прокуратура создает видимость расследования какую-то эфемерную. Вы думаете, НАБУ расследует это преступление? Нет, НАБУ молчит, Луценко молчит, Холодницкий молчит. Какая-то тишина, как будто ничего и не было», - резюмировал Кузьмин.