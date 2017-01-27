Министр инфраструктуры Владимир Омелян и глава МинАПК Тарас Кутовой в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Как сообщает РБК-Украина, об этом на своей странице в соцсети Facebook написал политолог Дмитрий Джангиров.

В своем заявлении политолог опирается на слова неназванного депутата Верховной Рады.

«В первых рядах «на выход» – главы Мининфраструктуры Владимир Омелян и МинАПК Тарас Кутовой. В ВР уже начали торговаться «фьючерсы» на эти должности, а инициатором отставок выступает премьер-министр», - рассказал эксперт.

Политолог считает, что оба министра - «чужие» для премьер-министра люди, навязанные коалицией. Он убежден, что у них нет достижений на своих постах и «тянется шлейф публичных скандалов, что серьезно портит имидж правительства».

«Отставка Омеляна – вполне логичный финал проигрыша борьбы за финансовые потоки «Укрзализныци», которую переподчинили напрямую Кабмину; на последнем Кабмине глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун заявил, что компания за 2016 год потеряла более 1 млрд грн из-за коррупционных схем», - пишет он, сообщает «Апостроф».

Тараса Кутового политолог обвинил в неспособности «пресечь производство контрафактного спирта» на предприятиях подконтрольного ему ГП «Укрспирт», что вывело его в «топы» списка «потерь молодых реформаторов».

При этом, по данным Джангирова, министр здравоохранения Ульяна Супрун пока остается на своей должности.