Президент США Дональд Трамп заморозил транш в 221 млн долл., выделенный его предшественником Бараком Обамой Палестине в последние часы его президентства. Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно сообщению, администрация Трампа уже уведомила об этом решении премьер-министра Палестины Рами Хамдаллу, передает 112 Украина.

В Госдепартаменте США отметили, что с новым руководителем пересмотрит принятое предыдущей администрацией решение и, возможно, скорректирует его в соответствии с приоритетами администрации Трампа или отменит.

Напомним, администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестинской автономии 221 млн долл.