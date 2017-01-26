Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, уснувшего во время заседания комитета реформ ведомства.

Об этом сообщила советник заместителя министра обороны и советник министра информполитики Алина Фролова.

«Полторак на заседании Комитета реформ МОУ уволил генерала, который спал. С формулировкой «о каких реформах может идти речь, если генералы спят», - написала она в Facebook.

При этом Фролова не указала фамилию генерала.