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Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, уснувшего во время заседания комитета реформ ведомства. 

Об этом сообщила советник заместителя министра обороны и советник министра информполитики Алина Фролова.

«Полторак на заседании Комитета реформ МОУ уволил генерала, который спал. С формулировкой «о каких реформах может идти речь, если генералы спят», - написала она в Facebook.

При этом Фролова не указала фамилию генерала. 
ForUm

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