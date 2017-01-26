Министр обороны Украины Степан Полторак уволил генерала, уснувшего во время заседания комитета реформ ведомства.
Об этом сообщила советник заместителя министра обороны и советник министра информполитики Алина Фролова.
«Полторак на заседании Комитета реформ МОУ уволил генерала, который спал. С формулировкой «о каких реформах может идти речь, если генералы спят», - написала она в Facebook.
При этом Фролова не указала фамилию генерала.
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