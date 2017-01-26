В Национальном банке считают, что основными причинами давления на гривню в конце 2016 года и в начале 2017 года стали: ослабление деловой активности, высокие бюджетные расходы в декабре.

Об этом на пресс-конференции сказала глава Национального банка Валерия Гонтарева, сообщает Укринформ.

«В конце декабря и в начале 2017 года временно усилилось девальвационное давление на гривню в результате действия ряда ситуативных факторов. Во-первых, на валютный рынок повлияло сезонное ослабление деловой активности, в частности снижение поступлений валютной выручки от экспорта сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, предложение валюты было ограничено из-за наличия высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре возмещение НДС на сумму 16 млрд грн», - сказала Гонтарева.

Она также добавила, что спрос на валюту вырос и из-за высоких бюджетных расходов в декабре.

Напомним, как заявил заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий, на межбанковском валютном рынке наблюдается преобладание спроса на иностранную валюту над ее предложением под действием ситуативных и сезонных факторов.