также в разделеОбщество
Судью Соломенского райсуда поймали на взятке в $22 тысячи 4
Украинская ученая получила престижную международную математическую премию 7
Охоту на лося в Украине могут запретить на 25 лет 17
Ветераны АТО заблокировали еще одну ж/д станцию на Луганщине 80
Садовый поблагодарил Гройсмана за ценные советы 35
СБУ: Заниматься проблемами перемещения товаров в «Л/ДНР» должна ГФС 15
В прошлом году в ЕСПЧ больше всего жалоб подали на Украину 18
Зарплата Коболева превышает 2 миллиона в месяц 66
В Житомире задержали псевдополицейскую 48
В водительских удостоверениях могут появиться дополнительные категории 146
Помощницу судьи за взятку в $23 тысячи отправили под домашний арест 26
Полторак уволил уснувшего на заседании генерала 118
Стали известны имена 10 кандидатов на должность главы Нацполиции 42
В ГПУ считают, что Нигояна, Жизневского и Сеника могли убить силовики 38
Польша направила Украине ноту из-за мэра Перемышля 29
Тука: Луганщина может остаться без света из-за блокады «Л/ДНР» 67
«Укроборонпром»: Украинская армия не может получить современное вооружение 1475
Еще двум чиновникам ОГХК сообщено о подозрении 18

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси», - сказал Розенко.

«Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому в данном случае Мининфраструкутры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты – вплоть до лишения лицензий», - отметил вице-премьер.

«Иначе как мошенничество и преступные намерения ситуацию, когда некие «дельцы» хотят нажиться на простых людях, я назвать не могу», - подчеркнул он.

Напомним, с 21 января в пригородных маршрутах Киевской области цена на проезд резко возросла до 15 гривен.

С того же дня января проезд в маршрутных такси столицы подорожал на одну гривню.

Киевская областная администрация обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой проверить резкое повышение тарифов перевозчиками Киевской области на предмет сговора.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги
Ботинки зимние