Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко по результатам заседания межведомственной рабочей группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты поручил Мининфраструктуры и местным органам власти принимать жесткие меры реагирования на необоснованное повышение тарифов на пассажирские перевозки.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

«Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси», - сказал Розенко.

«Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен. Поэтому в данном случае Мининфраструкутры, совместно с главами ОГА и организациями профсоюзов и работодателей должны осуществлять мониторинг ситуации с повышением тарифов и принимать жесткие меры реагирования на такие факты – вплоть до лишения лицензий», - отметил вице-премьер.

«Иначе как мошенничество и преступные намерения ситуацию, когда некие «дельцы» хотят нажиться на простых людях, я назвать не могу», - подчеркнул он.

Напомним, с 21 января в пригородных маршрутах Киевской области цена на проезд резко возросла до 15 гривен.

С того же дня января проезд в маршрутных такси столицы подорожал на одну гривню.

Киевская областная администрация обратилась в Антимонопольный комитет с просьбой проверить резкое повышение тарифов перевозчиками Киевской области на предмет сговора.