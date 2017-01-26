Помощнице судьи Апелляционного суда Киевской области, задержанной 23 января после получения денежных средств в сумме 23 тыс. долл., избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
Соответствующее решение судья Соломенского райсуда Киева принял 25 января.
Помощницу служителя Фемиды подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 («Мошенничество»), ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч.4. ст. 369 («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу») Уголовного кодекса Украины.
Досудебное расследование продолжается.
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