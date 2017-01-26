ОАО «Газпром» снова не обеспечивает контрактное давление газа на входе в газотранспортную систему Украины. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».
«ОАО «Газпром» не выдерживает контрактное давление на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 06:00 по киевскому времени, давление в сторону Украины составило всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условий», - говорится в сообщении.
По данным компании, суточный объем транзита газа в Европу превысил уровень 300 млн кубометров.
«Такая тенденция прослеживается два дня подряд и является рекордным значением за последние несколько лет», - отметили в пресс-службе.
По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей транспортировано 6,525 млрд.куб.м газа, при этом объем поставок транзитного газа с территории РФ составил 6,522 млрд кубометров.
Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб
Ранее «Укртрансгаз» неоднократно обвинял «Газпром» в несоблюдении давления, предусмотренного контрактом.
В частности, предыдущий случай произошел в конце декабря.
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