Российский «Газпром» снова не соблюдает предусмотренное контрактом давление подачи газа на входе в газотранспортную систему Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь «Укртрансгаза» Максим Белявский.
«Газпром» продолжает нарушать контрактные давления: на российской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы», – отметил он.
По словам Белявского, несмотря на это Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимые давления на западной границе.
Напомним, ранее «Укртрансгаз» неоднократно обвинял «Газпром» в несоблюдении давления, предусмотренного контрактом.
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