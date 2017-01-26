Экологи предлагают на 25 лет запретить в Украине охоту на лося. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, 25 января в Орхусском информационно-просветительском центре Минприроды состоялось обсуждение целесообразности введения запрета охоты на лося для спасения его популяции.

Предшествовали обсуждению этой тематики соответствующие обращения от народного депутата Украины Игоря Луценко, представителей профильных научных учреждений, общественных организаций и общественного совета при Минприроды, который на своем очередном заседании поддержал необходимость принятия срочных мер по охране популяции лося в Украине.

По результатам обсуждения участниками мероприятия было предложено разработать нормативно-правовой акт о введении запрета охоты на лося в течение 25 лет на территории Украины, провести соответствующие научные исследования состояния популяции лося, принять меры для сохранения и восстановления его численности.

По данным СМИ, недавно в Черниговской области браконьеры расстреляли стадо лосей, убив вожака и беременную самку, еще четверо лосей были ранены.